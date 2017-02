Ataque nuclear da Coreia do Norte geraria resposta "esmagadora"

Um ataque nuclear da Coreia do Norte iria gerar uma resposta "efetiva e esmagadora", afirmou esta sexta-feira em Seul o secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis.



O responsável esteve na capital sul-coreana antes de partir para Tóquio, na sua primeira visita ao estrangeiro como membro da administração Trump, numa altura em que surgem preocupações sobre o caminho que os Estados Unidos vão seguir na região, sob a liderança de um presidente protecionista.



A Coreia do Sul tem contado com a proteção dos Estados Unidos desde a Guerra da Coreia (1950-53), mas durante a campanha Trump ameaçou retirar as forças norte-americanas do país e do Japão se não aumentassem o seu apoio financeiro.









Pyongyang tem insistido em "retórica e comportamento ameaçador", disse Mattis.



"Qualquer ataque aos Estados Unidos ou aos seus aliados será vencido e qualquer uso de armas nucleares seria recebido com uma resposta efetiva e esmagadora", afirmou Mattis aos jornalistas antes do encontro com o seu homólogo sul-coreano, Han Min-Koo.



Em Seul, Mattis quis "sublinhar o compromisso prioritário da América com a aliança bilateral" e tornar claro que a nova administração está "totalmente comprometida" em defender a democracia sul-coreana.



A Coreia do Norte realizou dois testes atómicos e vários lançamentos de mísseis balísticos no ano passado.



