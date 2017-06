Ataque executado por mais de 10 suicidas faz 13 mortos no Iraque

Pelo menos dez pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças, e outras 13 ficaram feridas após um ataque executado por mais de uma dezena de suicidas na povoação de Al-Bagdadi, oeste da província iraquiana de Al-Anbar.



Entre 12 e 15 suicidas executaram um ataque na última madrugada naquela povoação, situada a cerca de 140 quilómetros a oeste de Ramadi, capital da província de Al-Anbar, causando a morte de oito civis, entre eles quatro mulheres e uma criança, assim como de dois soldados, de acordo com fontes policiais, citadas pela agência Efe.



Outras 13 pessoas ficaram feridas, tendo sido transportadas pelas forças militares iraquianos para uma base militar nas proximidades.





Alguns suicidas fizeram-se explodir em duas casas e os restantes foram mortos pelas forças de segurança iraquianas, de acordo com a fonte policial.A autoria do ataque não foi reivindicada até ao momento.As zonas de Ana, Rawa e Al-Qaim, todas na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque, junto à fronteira com a Síria, encontram-se ainda controladas pelo grupo radical Daesh.O exército iraquiano está envolvido numa ofensiva contra os 'jihadistas' no norte do país, para expulsar o Daesh da cidade de Mossul, o último grande bastião urbano do grupo em território iraquiano.O Daesh conquistou vastas regiões do norte, centro e oeste do Iraque em 2014, mas tem vindo a perder a maioria dos seus domínios perante o avanço das forças governamentais desde o ano passado.