Ataque talibã a campo do exército no sul do Afeganistão mata 41 soldados

Ataque começou na passada quarta-feira.

Por Lusa | 07:58

Os talibãs realizaram dois ataques suicidas contra o exército na província afegã de Kandahar, gerando várias horas de combates e resultando em pelo menos 41 soldados mortos, informaram esta quinta-feira governantes do país.



Khalid Pashtun, membro do parlamento da província, avançou com o número de mortos no ataque, que começou na quarta-feira à noite.



Os talibãs confirmaram o ataque através de um comunicado.



As forças afegãs têm vindo a enfrentar mais dificuldades em combater os talibãs desde que as forças norte-americanas e da NATO concluíram a sua missão de combate no final de 2014.