Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataques aéreos das forças governamentais na Síria matam civis

Pelo menos quatro civis, incluindo uma criança, foram mortos a leste de Damasco.

Por Lusa | 16:23

Pelo menos quatro civis, incluindo uma criança, foram mortos hoje na Síria durante ataques aéreos realizados pelas forças governamentais em Ghouta Oriental, cidade a leste da capital síria (Damasco), divulgou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).



Região controlada pelos rebeldes, Ghouta Oriental é uma das quatro "zonas de distensão" no território sírio que foram propostas pelos parceiros internacionais (Rússia, Turquia e Irão) das fações envolvidas no conflito sírio para tentar garantir uma trégua dos violentos combates.



Nos últimos dias, no entanto, esta zona tem sido palco de um ressurgimento dos bombardeamentos conduzidos pelas forças do regime de Damasco.



"Aviões do regime dispararam 'rockets' em vários sectores de Douma", em Ghouta Oriental, indicou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP), o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahmane.



"Quatro civis foram mortos, incluindo uma criança", acrescentou o representante, referindo que os ataques também fizeram pelo menos 20 feridos, incluindo mulheres e crianças.



Um correspondente da AFP destacado naquela zona relatou que o hospital de Douma recebeu várias pessoas que ficaram feridas na sequência destes bombardeamentos.



Perto de 400.000 pessoas vivem atualmente em Ghouta Oriental, área que está cercada pelas forças do regime de Bashar al-Assad desde 2013, o que tem dificultado o acesso à ajuda humanitária.



A zona enfrenta uma grave crise humanitária, provocada pela escassez de alimentos e de remédios, e existem relatos de centenas de casos de desnutrição infantil.



A guerra na Síria, que implica atualmente vários atores, fez mais de 330.000 mortos desde março de 2011.