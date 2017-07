Ataques do grupo Boko Haram causam 19 mortos no norte da Nigéria

23 pessoas ficaram feridas nestes ataques.

Por Lusa | 12.07.17

Pelo menos 19 pessoas morreram numa série de ataques provocados por bombistas suicidas pertencentes ao grupo extremista Boko Haram, numa cidade no norte da Nigéria, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.De acordo com o comissário da polícia do estado de Borno, Damian Chukwu, 23 pessoas ficaram feridas nestes ataques, perpetrados nesta terça-feira à noite na cidade de Maiduguri, local da insurgência do movimento Boko Haram.Dos 19 mortos, 12 pertenciam a uma força civil de autodefesa, afirmou o comissário.O porta-voz da força civil de autodefesa, Danbatta Bello, revelou que pelo menos um dos bombistas suicidas era uma mulher e que os ataques se direcionaram especificamente aos seus colegas enquanto estes estavam de serviço.No ano passado o governo nigeriano declarou "ter esmagado" o grupo radical, mas os ataques continuam a ocorrer e cifram-se em mais de 20.000 as mortes atribuídas ao grupo extremista desde o seu surgimento.