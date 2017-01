Atentado causou a morte a pelo menos 11 pessoas

As autoridades jordanas impedem a entrada no país destes deslocados sírios por suspeitarem que parte deles pertence ao movimento jihadista do Daesh.



Depois do ataque suicida de 21 de junho contra o exército na região de Rokbane, que matou sete militares junto à fronteira, a Jordânia apenas deixa entrar no seu território pessoas que prestam ajuda humanitária.



O campo de deslocados onde ocorreu o atentado de hoje está situado numa região desértica, num triângulo que reúne as fronteiras da Jordânia, Síria e Iraque.



Pelo menos 11 pessoas morreram este sábado devido a um atentado com um carro armadilhado num campo de refugiados na Síria, perto da fronteira com a Jordânia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).De acordo com esta organização não-governamental, entre os mortos está um casal e dois dos seus filhos menores e quatro combatentes do Exército al Ashair, uma fação rebelde que opera no sul da Síria.Uma fonte militar, citada pela agência noticiosa jordana Petra, disse que foi autorizada a entrada de 14 pessoas na Jordânia para ali receberem tratamento médico aos ferimentos sofridos no atentado.