Atentado suicida em Mali faz pelo menos 37 mortos

Fontes médicas contactadas pela agência EFE falam em pelo menos 67 mortos no mesmo atentado, alertando que o número poderá aumentar tendo em conta o grande número de feridos.O ataque ocorreu às 08:40 (mesma hora em Lisboa), segundo a fonte da MINUSMA, que adiantou que a CMA e a Plataforma "devem começar em breve a realizar uma patrulha mista".As patrulhas mistas estavam previstas no acordo de paz assinado em maio/junho de 2015 entre Bamako e diferentes grupos armados.O norte do Mali foi ocupado em 2012 por grupos 'jihadistas', que foram em grande parte afastados depois de ter sido lançada em 2013 uma intervenção militar internacional, que prossegue.Mas vastas zonas continuam a escapar ao controlo das forças malianas e estrangeiras, regularmente alvo de ataques mortíferos, apesar da assinatura do acordo de paz, que se pensava poder isolar os 'jihadistas'.