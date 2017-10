Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atentado evitado por acaso em Paris

Morador descobriu engenho improvisado “pronto a explodir”.

Por Daniela Rebouta e Ricardo Ramos | 04.10.17

A polícia francesa travou por mero acaso, no sábado, um ataque terrorista num bairro de Paris onde estão localizadas várias embaixadas. O alerta foi de um morador, que descobriu um engenho explosivo junto ao prédio onde vive e chamou a polícia. Cinco pessoas foram detidas, entre elas um homem sinalizado pelas autoridades como possível radical islâmico.



Segundo as autoridades, um morador do 16º bairro ouviu um barulho durante a madrugada e, ao espreitar pela janela, deparou-se com um engenho suspeito e chamou a polícia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram quatro botijas de gás, duas dentro do prédio e duas no exterior, regadas com gasolina e ligadas a um dispositivo de disparo controlado por um telemóvel.



O engenho foi desativado e, através da análise das impressões digitais, as autoridades identificaram e detiveram cinco suspeitos, um dos quais já se encontrava sinalizado como radicalizado. Os motivos por detrás do ataque não são claros, bem como a escolha do alvo, uma vez que, apesar de no bairro existirem várias embaixadas, a bomba foi colocada junto a um prédio de habitação. Uma possibilidade que está a ser investigada é a de os terroristas se terem enganado, já que um dos moradores tem o mesmo nome de um conhecido ativista antiterrorismo.