Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atentado faz dezenas de mortos em Cabul

Bombistas suicidas atacaram um centro cultural xiita e uma agência de notícias.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:35

Um atentado suicida reivindicado pelo Daesh matou esta quinta-feira pelo menos 41 pessoas e feriu 80 outras em Cabul. O alvo terá sido um centro cultural xiita, mas uma agência de notícias situada no mesmo edifício sofreu igualmente o impacto das fortes explosões.



"Ficámos em choque e não sentimos a explosão de imediato mas vimos fumo a vir de baixo", afirmou à Reuters Ali Reza Ahmadi, jornalista da agência noticiosa Afghan Voice, situada no primeiro piso do edifício. "Vi sobreviventes a sair e uma criança com cortes nos pés e outras com queimaduras na cara", contou ainda.



Fonte oficial afirmou que há 41 mortos confirmados, entre eles quatro mulheres e duas crianças e ainda 84 feridos, a maioria deles com queimaduras graves. Um jornalista de serviço na agência noticiosa morreu e dois outros ficaram feridos.



"Cerca de dez minutos depois da primeira explosão houve outra no exterior e depois ainda outra", contou Ahmadi.



No centro cultural e social Tabian decorria na altura uma conferência assinalando os 38 anos da invasão soviética do Afeganistão, país de maioria sunita. Grande parte do auditório era ocupado por estudantes.



Este atentado acontece depois de um ataque, no mês passado, a uma TV privada, também na capital afegã, que foi igualmente reivindicado por um grupo ligado ao Daesh.