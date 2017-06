Atentado terrorista na Somália faz 15 mortos

O atentado foi reivindicado pelo Al Shabab, que nos últimos meses perpetrou numerosos ataques contra hotéis e restaurantes da capital, com um balanço de dezenas de mortos.Este foi o segundo ataque realizado pelo grupo 'jihadista' Somali desde o início do Ramadão, o mês sagrado para os muçulmanos.Na quarta-feira, outras 25 pessoas foram mortas no assalto a um conhecido restaurante da capital, onde os 'jihadistas' se entrincheiraram com dezenas de reféns durante várias horas.Nos últimos meses os membros da Al Shabab optaram por uma estratégia de confrontação direta e desencadearam diversos ataques contra bases militares da missão da União Africana na Somália (AMISOM), que provocaram a morte de centenas de soldados.O Governo somali declarou em abril o "estado de guerra" no país para tentar erradicar o Al Shabab - filial da Al Qaida e que ainda controla amplas zonas do sul e do centro - e ofereceu uma amnistia aos seus membros que optem pela rendição.Um recente relatório das Nações Unidas indica que o Al Shabab mantém a capacidade para desencadear ações em larga escala, no interior e no exterior da Somália, e considera que a situação de segurança do país africano "não melhorou".