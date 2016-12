Atentados em Mosul matam pelo menos 30 pessoas

Os combates dentro da cidade, onde vive mais de um milhão de pessoas, têm sido caracterizados pela sua violência e pela intermitência do domínio do exército iraquiano e das milícias islâmicas radicais.



O bairro Kukyeli é uma das primeiras zonas residenciais de Mossul resgatadas pelas forças iraquianas à ocupação do movimento radical Estado Islâmico (EI).Os combates dentro da cidade, onde vive mais de um milhão de pessoas, têm sido caracterizados pela sua violência e pela intermitência do domínio do exército iraquiano e das milícias islâmicas radicais.As forças de segurança iraquianas e curdas lançaram no passado dia 17 de outubro uma ofensiva para libertar Mossul, a segunda cidade mais importante do país, que foi tomada pelo Estado Islâmico em 2014.

Pelo menos 30 pessoas morreram esta quinta-feira e dezenas ficaram feridas em atentados com três carros armadilhados conduzidos por bombistas suicidas no bairro de Kukyeli, uma zona libertada do controlo 'jihadista' em Mossul, no norte do Iraque.Os suicidas detonaram as cargas explosivas junto de agrupamentos das forças de segurança, relatou fonte das autoridades iraquianas à agência EFE.A mesma fonte admitiu que o balanço das vítimas poderá aumentar.