Aterragem de avião da Emirates quase terminou em tragédia

Vídeo mostra aeronave a deslizar na pista devido a ventos cruzados.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 19:55

A aterragem de um avião da Emirates no aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha, esta sexta-feira deixou cerca de 500 passageiros em pânico. O momento, captado em vídeo, mostra o Airbus A380 a ser atirado de um lado para o outro por ventos cruzados, escassos segundos antes do trem de aterragem tocar no solo.

As imagens impressionantes mostram depois a aeronave a deslizar na pista, antes do piloto conseguir alinhar novamente o avião.

"Nunca vi uma reação tão inesperada de um avião a rajadas de vento já depois de tocar no solo. Vi os pilotos a tentarem alinhar-se outra vez com a pista e felizmente conseguiram. Este vídeo mostra as capacidades incríveis dos pilotos. Um trabalho fantástico", afirma Martin Bogdan, que captou as imagens.

Em comunicado, a Emirates explica que "o voo EK55, que partiu do Dubai e aterrou em Düsseldorf, sofreu ação de fortes ventos cruzados durante a aterragem mas em momento algum a segurança dos passageiros e tripulantes foi posta em causa".