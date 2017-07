Atira bicicleta a casal que faz sexo em parque

Homem irado com casal que tinha relações sexuais em frente a crianças.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10.07.17

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra o momento em que um homem agride um casal que fazia sexo num parque com uma bicicleta.

As imagens, que foram captadas numa localidade não identificada nos EUA, mostra o casal em plano ato antes de um desconhecido, irritado, lhe atirar uma bicicleta para cima. O homem, que estava deitado sobre a mulher, pára e rebola no chão com dores.

É possível ouvir o homem a gritar para o casal "Isso não está certo, Estão aqui crianças. Os meus filhos estão aqui!".

O vídeo está a gerar grande polémica nas redes sociais. Se há quem critique o casal por estar a fazer sexo num parque público, onde crianças estava a ver, há quem ache que o homem que atirou uma bicicleta não tenha tido uma boa reação.

"Duas ações erradas não fazem uma certa. Acho triste que as pessoas achem que o ato natural do sexo seja mais ofensivo do que a violência gratuita", escreve um utilizador.