Atira cão bebé a lago para ser devorado por crocodilos

Animal ainda tentou escapar, mas em vão. Momento chocante foi filmado.

Um cão bebé foi comido vivo por um crocodilo após um homem o atirar para um lago repleto destes predadores. O momento, que está a chocar milhares de pessoas em todo o mundo, foi filmado em vídeo e está a tornar-se viral nas redes sociais e na Internet, e não pelos melhores motivos.



Não é certa a origem das imagens, no entanto, acredita-se que tenham sido filmadas na Indonésia.



Numa primeira instância, um homem surge à beira de um lago, onde retira um cachorro de um saco e o agarra pelo pescoço. À sua volta ouvem-se vozes, o que mostra que estava acompanhado.



De seguida, o homem atira o pequeno cachorro a um lado infestado de crocodilos, que esperneia no ar até cair dentro de água.



Alguns segundos mais tarde, o animal começa a tentar nadar em direção a terra, no entanto é atacado por um crocodilo que o abocanha e o come vivo.



As causas pelas quais o homem terá cometido tamanha atrocidade ainda estão por apurar. Para já, o homem ainda não está a ser investigado pelas autoridades. Resta-lhe apenas o julgamento do público, que nas redes sociais o apelidade de "doente" e lhe deseja o mesmo fim que ao cão que vitimou.