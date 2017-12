Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atirador abre fogo em restaurante de fast food em Londres

Dois jovens de 16 anos foram baleados e tiveram de receber assistência hospitalar.

10:22

Um homem abriu fogo num restaurante de 'fast food' em Londres, esta sexta-feira à noite, ferindo dois jovens de 16 anos.



Segundo avança o jornal Daily Mail, um dos jovens foi atingido com uma bala nas costas, enquanto o segundo foi ferido numa perna.



Ambos foram levados para um hospital em Londres e estão estáveis, não apresentado risco de vida.



Ainda ninguém foi detido pelo tiroteio e as autoridades continuam à procura do atirador.