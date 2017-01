Atirador da Flórida tinha a arma na bagagem

O atacante chegou a Miami num voo proveniente do Alasca, com uma escala em Minneapolis (Minnesota), e nenhuma altercação pareceu ter desencadeado o ataque, de acordo com o gabinete federal de investigação (FBI).



O homem matou cinco pessoas e feriu seis, dos quais três continuam em estado grave.



De acordo com o xerife local, a polícia chegou entre 70 e 80 segundos depois do primeiro tiro. Aparentemente, o atacante entregou-se sem tentar fugir e os polícias não recorreram às armas.



"Interrogámos cerca de 175 testemunhas, recuperámos gravações vídeo, provas no local e continuamos a investigar todas as pistas possíveis. Não excluímos nada", declarou George Piro, agente do FBI.



"De momento, continuamos a examinar a pista terrorista como potencial motivação para este ataque", acrescentou.



O suspeito deixou o exército em agosto e possuía cartão de identificação militar. Esteve destacado no Iraque de abril de 2010 a fevereiro de 2011.



As autoridades norte-americanas disseram este sábado que o atacante do aeroporto de Fort Laurderdale, no estado da Florida, atuou sozinho e transportou legalmente a arma do crime na bagagem de porão.O homem, acusado de ter abatido a tiro cinco pessoas na sexta-feira no aeroporto de Fort Lauderdale, vai ser acusado hoje formalmente pela Justiça federal, acrescentaram.Esteban Santiago, um antigo soldado da Guarda Nacional norte-americana, de 26 anos, que esteve destacado dez meses no Iraque, foi interrogado durante a madrugada pelos investigadores.