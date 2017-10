Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atirador de Las Vegas abortou ataque em setembro

Paddock queria atacar outro festival, mas hotéis próximos não tinham quartos disponíveis.

Por Ricardo Ramos | 05.10.17

O festival de música country Route 91 Harvest não terá sido o alvo inicialmente escolhido pelo autor do massacre de Las Vegas, que fez 58 mortos e mais de 500 feridos. A polícia acredita que o plano original de Stephen Paddock era atacar o festival Life is Beautiful, que decorreu na cidade entre os dias 22 e 24 de setembro, mas os hotéis próximos do recinto não tinham quartos disponíveis.



De acordo com a cadeia de televisão CBS, que cita fontes policiais, Paddock, de 64 anos, terá tentado reservar um quarto no hotel Ogden e noutro estabelecimento com vista para o recinto do festival, mas ambos estavam cheios. O atirador pediu "expressamente" um quarto com vista para o festival, tal como aconteceu no hotel Mandala Bay.



O festival Life is Beautiful, que se realiza na rua, ao longo de 15 quarteirões, contou este ano com artistas como Muse, The XX e Chance The Rapper como cabeças de cartaz e atraiu 45 mil pessoas por dia, o dobro do festival Route 91 Harvest.



Entretanto, a companheira de Paddock, Marilou Danley, regressou ontem aos EUA proveniente das Filipinas, e já está a ser interrogada pelo FBI, que espera que ela possa ajudar a esclarecer os motivos do massacre. As autoridades querem também saber porque é que o atirador transferiu 85 mil euros para as Filipinas duas semanas antes do ataque.



Instalou câmaras para vigiar a polícia

Paddock não deixou nada ao acaso. Além de levar um autêntico arsenal para o quarto no 32º andar do hotel Mandala Bay, instalou câmaras de vídeo no visor da porta e no corredor para vigiar a aproximação da polícia.



Trump visitou feridos e elogiou polícias

O presidente Donald Trump visitou ontem vários feridos no hospital e agradeceu a coragem de polícias, equipas de emergência e heróis anónimos que ajudaram a socorrer as vítimas.



"Este é um dia muito triste para mim", disse o presidente, que pela primeira vez no seu mandato teve de lidar com as consequências de um tiroteio. Trump declinou falar sobre a investigação, mas disse que o FBI está a recolher "muitas informações".



PORMENORES

Reforçou arsenal

O atirador reforçou substancialmente o seu arsenal no último ano. Segundo a polícia, Paddock comprou 33 armas, na sua maioria espingardas semiautomáticas, desde outubro.



Compras em 4 estados

Paddock tinha 49 armas de fogo, 23 das quais levou consigo para o hotel. Foram todas compradas legalmente no Nevada, Utah, Califórnia e Texas.