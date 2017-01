Atirador do aeroporto da Florida sofre de problemas mentais

Santiago entregou-se à polícia sem resistência depois de ficar sem munições na pistola semiautomática que usou no tiroteio.



O aeroporto reabriu ontem após quase um dia de fecho total, mas o Terminal 2, onde teve lugar o tiroteio, continua fechado. Santiago está detido e deverá ir a tribunal amanhã para ser acusado.



O atirador que na noite de sexta-feira matou cinco pessoas e feriu oito no aeroporto internacional de Fort Lauderdale, sendo detido pouco depois, é um veterano da guerra no Iraque e tem problemas mentais.Esteban Santiago, de 26 anos, teve acompanhamento psiquiátrico depois de, em novembro de 2016, afirmar a responsáveis do FBI que ouvia vozes a pedir-lhe para combater pelo Daesh. Terá ainda dito que o governo lhe controlava a mente e o forçava a ver vídeos do grupo terrorista.Os distúrbios mentais terão começado, segundo membros da família, depois de Santiago voltar de uma comissão de serviço de um ano no Iraque.