Atirador do aeroporto da Florida foi formalmente acusado

O antigo combatente norte-americano que arrisca a pena de morte por ter abatido cinco pessoas no início de janeiro num aeroporto da Florida foi esta quinta-feira formalmente acusado.Esteban Santiago Ruiz, 26 anos, é acusado de cinco homicídios com arma de fogo, assim como de utilização de arma de fogo num ato violento e de violência praticada num aeroporto internacional, o de Fort Lauderdale, no sudeste dos Estados Unidos, segundo a acusação.O homem disse aos investigadores que preparou antecipadamente o ataque, que causou ainda seis feridos, e arrisca a pena capital.