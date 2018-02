Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atirador racista ataca imigrantes negros em Itália

Jovem nacionalista disparou a partir de um carro em andamento ferindo pelo menos seis pessoas.

Por Francisco J. Gonçalves | 07:56

Um italiano disparou este sábado a partir de um carro na cidade de Macerata, na costa adriática da Itália, ferindo pelo menos seis migrantes negros, um deles com gravidade, antes de ser capturado pela polícia. O ataque de motivação racista aconteceu dias depois da detenção de um nigeriano por implicação no homicídio de uma italiana de 18 anos.



Segundo testemunhas, o atirador disparou a partir de um Alfa Romeo em andamento. "Guiou pela cidade e quando via pessoas de cor disparava" contou Marcello Mancini, residente de Macerata.



Depois dos disparos, parou na Piazza della Vittoria e saiu do carro junto a um monumento em memória dos caídos. Quando foi detido estava com uma bandeira italiana sobre os ombros, fez a saudação fascista e gritou: ‘Viva Itália!’".



A polícia identificou o autor do ataque como sendo Luca Traini, de 28 anos e o Partido Democrático, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, diz que Traini foi candidato do partido nacionalista Liga do Norte nas eleições locais de 2017. Esse partido defende políticas duras contra a imigração e integra a aliança de centro-direita do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que regressou à política e já lidera as sondagens para as legislativas de 4 de março.



O líder da Liga do Norte, Matteo Salvini, condenou o ataque mas culpou a imigração desenfreada pelas tensões sociais: "Anseio voltar ao governo para restabelecer a serenidade em Itália".