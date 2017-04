Atiradores matam nove pessoas em ruas de São Paulo

Nove pessoas foram executadas a sangue-frio e à queima-roupa entre o final da noite desta terça-feira e a madrugada de hoje, quarta, em dois pontos diferentes da cidade brasileira de São Paulo. Em ambos os casos, os atiradores eram dois homens que circulavam numa mota e atiraram nas vítimas sem proferir uma só palavra, mas a polícia até à tarde desta quarta ainda não sabia se eram os mesmos em ambas as matanças.

O primeiro ataque ocorreu no Jaçanã, bairro do extremo da zona norte da capital paulista, vizinho à cidade de Guarulhos. Os dois homens na moto passaram perto de um bar e começaram a disparar contra as pessoas que estavam lá dentro, matando seis e ferindo outras três.

Mais tarde, desta feita no bairro Campo Limpo, no extremo sul da cidade, outros três homens foram executados, mas em pontos diferentes de duas ruas que se cruzam. Dois homens numa mota andaram pelas ruas e dispararam contra transeuntes, deixando, além das três vítimas fatais, um ferido, um entregador de pizza que parou num bar para perguntar onde ficava a rua onde ia.

A polícia paulista ainda não sabe o motivo das execuções, mas já opinou que pode tratar-se de acerto de contas entre traficantes de droga. Já outras fontes sugerem que o modus operandi dos assassinos é muito parecido com o normalmente usado por esquadrões da morte formados por polícias e que cometem essas matanças para vingar a morte de algum colega, para imporem o medo em bairros de periferia ou, simplesmente, por pura e macabra diversão.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito