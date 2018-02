Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ativista do movimento ‘Me Too’ sob suspeita

Deputada da Califórnia acusada de abusos.

Por Ângela Mata | 09:49

Cristina García, uma deputada estadual da Califórnia que ganhou destaque como parte do movimento ‘Me Too’, contra os abusos sexuais nos EUA, foi acusada de assédio por dois ex-funcionários.



Um dos casos remonta a 2014, durante um jogo de basebol que reunia os funcionários da assembleia estadual, no qual a deputada terá apalpado as nádegas e a zona genital de Daniel Ferro. O abuso aconteceu quando o então assessor estava sozinho no banco da equipa.



Um outro homem, que trabalhou como lobista e não quis ser identificado, também confirmou ter sido assediado num evento de angariação de fundos, em 2017. O homem refere que recebeu uma proposta sexual explícita da deputada e diz que esta tentou tocar-lhe nos genitais.



As alegadas vítimas referem ambas que Cristina parecia estar sob o efeito de álcool no momento do assédio.



Cristina García, uma das personalidades do ano da revista ‘Time’, alega não se lembrar de tais comportamentos e diz-se pronta a colaborar com a investigação do caso.