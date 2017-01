Ativista em topless ataca figura de cera de Trump

Ativista ataca estátua de Trump

FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS pic.twitter.com/ZMW2AiGHVt — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) 17 de janeiro de 2017

O momento em que o Museu de Cera de Madrid inaugurava a nova figura de Donald Trump ficou marcado por um episódio insólito. Uma ativista do movimento 'Femen', conhecido pelos protestos irreverentes, invadiu a cerimónia em tronco nu.A mulher tinha escrita nas costas a frase "Grab Patriarchy by the Balls" (Agarra o patriarcado pelos tomates), numa referência à célebre frase de Trump revelada na campanha presidencial, em que este foi gravado a dizer que, quando se é poderoso, se pode "agarrar as mulheres pela vagina". No peito, a ativista escreveu a frase "grab back" - agarra de volta - uma espécie de retaliação aos comentário misóginos de Trump.A mulher gritou repetidamente a frase "agarra a estátua pelos tomates", e fez o gesto de agarrar as partes sensíveis da figura de cera, até ser retirada do local por elementos da segurança.O grupo Femen assumiu a autoria do 'ataque' na sua conta de Twitter