Ator brasileiro afastado da Globo por assédio sexual

José Mayer, reputado ator de telenovelas no Brasil, foi afastado pela Globo, depois de ter sido acusado de assédio sexual por Susllem Meneguzzi Tonani, uma das figurantes.O ator desmentiu mas o canal de televisão brasileiro não voltou atrás com a decisão. "A Globo decidiu não selecionar José Mayer para a próxima novela das 9 de Aguinaldo Silva, prevista para ir para o ar em 2018. Essa é uma atitude isenta e responsável da Globo de não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo o que a Globo acredita", escreve o canal no comunicado.A Globo assegura que este acontecimento não é um ato isolado e que irá aplicar o mesmo procedimento a todos os casos semelhantes.