Ator dos Teletubbies morre congelado

Simon Shelton Barnes, que interpretava Tinky Winky, foi encontrado caído nas ruas.

Por Catarina Figueiredo | 12:18

Simon Shelton Barnes, o ator que dava vida a Tinky Winky, a personagem roxa da série infantil "Teletubbies", morreu na passada terça-feira, aos 52 anos.



De acordo com o jornal The Sun, o artista foi encontrado caído nas ruas de Liverpool em estado de hipotermia, com o "corpo congelado". Até ao momento, não é claro o que terá provocado este desfecho, no entanto, as autoridades já descartaram por completo a hipótese de crime. Os jornais britânicos acreditam que o ator terá colapsado por qualquer motivo de saúde, acabando depois por morrer de frio na rua.



O ator tinha três filhos, de dois casamentos, e vivia em Ampthill, Bedfordshire. Tornou-se conhecido após participar na famosa série que estreou em 1998 e que foi exibida em mais de 120 países e 45 idiomas diferentes. Até então, trabalhou como dançarino e coreógrafo no Reino Unido.



A sua colega Nikky Smedley, a atriz que interpretava a 'teletubbie' amarela Laa-laa, descreve Simon como alguém sempre "sorridente" e como um "homem de família". "Era um profissional fantástico e uma companhia incrível. A última vez que estivemos juntos foi em 2007 na digressão de revivificação dos 'Teletubbies', mas mantivemos sempre o contacto através das redes sociais", informa.



Não é claro se Simon tinha ou não um problema com alcóol, teoria sustentada por alguns amigos próximos mas refutada pela sua colega de casa, Emma Robbins, prima da sua ex-mulher, que afirma que o ator sempre foi saudável.



O programa "Teletubbies" foi para o ar pela primeira vez em 1998 através da BBC. Em Portugal, a série que imortalizou o Tinky Winky, o Dipsy, a Laa-laa e a Po, foi exibida pela SIC, e rapidamente se tornou um fenómeno de sucesso, ainda hoje recordado pelas gerações mais jovens.