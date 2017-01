Ator morre com tiro durante gravação de videoclip de hip hop

A banda 'Bliss n Eso' é muito popular na Austrália e estava a preparar o lançamento do seu sexto álbum, previsto para 2017.



Elementos da equipa tentaram fazer manobras de reanimação antes da chegada da assistência médica, mas o ator acabou por morrer no local.

A polícia australiana está a investigar a morte de um ator que participava na gravação de um videoclipe da banda de hip hop 'Bliss n Eso'. O ator foi alvejado no peito no local das gravações, no que terá sido um disparo acidental.A banda emitiu um comunicado a dizer que nenhum dos seus elementos estava presente no local das filmagens, que decorriam na cidade de Brisbane, na Austrália.O detetive da polícia de Queensland, Tom Armitt, diz à agência Reuters que "foram usadas várias armas de fogo" durante a rodagem do videoclip. "Como resultado do uso destas armas, um dos atores sofreu feridas no peito e morreu em consequência das mesmas", acrescenta o detetive.