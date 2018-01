Atriz farta de homens vivos casa com fantasma

Garante que tem encontros românticos e que faz sexo com o marido, que morreu há 300 anos.

Amanda Teague era mais uma mulher desencantada com o amor. Farta de encontros e relações com vários homens que se sucediam e que, inevitavelmente, acabavam com a norte-irlandesa de coração partido, Amanda resolveu casar com um fantasma.

A mulher, de 45 anos, garante que a relação é "bastante normal" e que o facto de o marido, Jack, ter morrido há 300 anos "não afeta a relação". Os dois têm encontros românticos mas também discussões e até fazem sexo.

Amanda, que trabalha como atriz e encarna uma versão feminina do famoso pirata Jack Sparrow, de ‘Piratas das Caraíbas’, apaixonou-se pelo fantasma de Jack, até porque o espectro tem muitos interesses em comum com a mulher. Segundo Amanda, o marido é o fantasma de um pirata do Haiti.

A mulher explica que nunca viu a forma física do marido, mas que este lhe garantiu que era negro, com cabelos pretos compridos e que foi executado pelo crime de pirataria por volta de 1700.

Amanda, que tem cnco filhos e chegou a ser casada com um homem de carne e osso, garante que nunca teve uma relação em que sentisse uma ligação tão forte com a cara-metade.

Um amor espiritual

"Nos tornámo-nos amigos muito próximos, eu confessava-lhe tudo. Ia sabendo muitas coisas sobre a vida passada dele e comecei a gostar dele cada vez mais. Um dia ele disse-me que podíamos estar juntos, mas eu nunca tinha ouvido falar de uma relação íntima entre um espírito e um humano antes", explica Amanda, natural de Downpatrick, na Irlanda do Norte.

Depois de pesquisar sobre o assunto, a mulher descobriu outros casos e assegura que "é uma coisa real" e que "há várias pessoas com relações e amores espirituais, só que não gostam de falar disso".

O pirata Jack nunca foi casado em vida e manifesta-se ligando e desligando as luzes e aparelhos eletrónicos, assim como movimentando alguns objetos.

Do sexo ao casamento

Amanda garante que toda a família apoiou o desenrolar da relação, até ao pedido de casamento de Jack. "Eu disse-lhe que não queria uma relação de sexo casual com um fantasma e queria que estivéssemos comprometidos a sério. Se vou estar numa relação longa com alguém, tenho o direito a estar casada. E ele fez o pedido. Quis um casamento tradicional e fui vestida de branco. Foi muito importante para mim", explica.

Para o casamento ser legal, mulher e fantasma tiveram que seguir de barco até águas internacionais, acompanhados por 12 amigos e membros da família mais próxima.

Amanda recorreu a uma médium para ouvir o ‘Sim’ de Jack e usou uma bandeira pirata para o representar.

Quando à vida sexual do casal, a norte-irlandesa explica que sexo com um espírito é surpreendentemente semelhante à relação sexual com um humano.

"Toda a gente sabe que há pessoas que sentem fantasmas a tocarem-lhes nas mãos, no cabelo ou na face. Por isso isto é o passo seguinte. A única diferença é que, numa relação sexual com um fantasma, o sentimento do toque é muito mais profundo. Literalmente sentes o ato físico do que os espírito te está a fazer e ele também o sente", finaliza a mulher, feliz com o casamento com Jack.