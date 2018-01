Atropela lobo de propósito e publica imagens no Facebook

"Está muito mansinho, o lobo", é a legenda das fotos.

"Es necesario acabar con la impunidad, el maltrato y muerte de nuestra fauna salvaje"@juraldehttps://t.co/T8J9tvSOok pic.twitter.com/UsiXJ4ckkD — equoderechosanimales (@EQUOAnimales) January 23, 2018

Um homem atropelou propositadamente um lobo numa estrada em Navarredonda de Gredos, em Espanha, e publicou as imagens do seu ato no Facebook. "Está muito mansinho, o lobo", usou como legenda das fotos.Duas das fotografias publicadas mostram o lobo a caminhar em frente à viatura num cenário gelado. Na terceira é já possível ver o animal deitado na estrada com sangue espalhado na neve."Um lobo atropelado entre Navarredonda de Gredos e San Martin de la Vega. DEP [Descanse em Paz] Agora está mansinho, o lobo", eram as palavras que acompanhavam as imagens.Estas foram publicadas na página ‘Gredos sin Lobos’, que defende a redução do número destes animais na localidade. A página foi removida da rede social após uma avalanche de críticas resultantes deste caso.