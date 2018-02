Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Audiência de ex-leão foi adiada

Rubén Semedo é suspeito de ameaças com arma em bares.

Por Miguel Curado | 08:31

A ausência de uma das acusadoras do ex-jogador do Sporting Rúben Semedo levou, ontem, ao adiamento de uma audiência relativa a um dos dois processos de ameaças com arma nos quais o atual futebolista do Villarreal, de Espanha, é arguido. Semedo teve de se deslocar a um juízo criminal em Valência para ser interrogado, à semelhança da mulher, empregada de uma discoteca, que diz ter sido ameaçada com pistola por Rúben Semedo.



A audiência foi adiada, sem data marcada.