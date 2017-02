Aumentam restrições para conceder visto de entrada a brasileiros nos EUA

As mudanças foram determinadas por um decreto assinado pelo Presidente norte americano, Donald Trump, no último dia 27, que restringiu a entrada de refugiados sírios e veto ao ingresso de cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos Estados Unidos.



Em nota, a embaixada dos Estados Unidos justificou as mudanças afirmando que "o governo dos Estados Unidos está empenhado em facilitar viagens legítimas de visitantes internacionais e ao mesmo tempo garantir a segurança de suas fronteiras".



O Governo dos Estados Unidos aumentou as restrições para a concessão de vistos de entrada aos brasileiros, regras que entraram em vigor na segunda-feira e tornam o processo mais extenso.Segundo informações divulgadas pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil na noite da última terça-feira, as entrevistas passam a ser necessárias para alguns casos em que antes eram dispensadas.Antes da mudança, os jovens com idades entre 14 e 15 anos, e idosos entre 66 e 79 anos, que solicitavam autorização para viajar aos Estados Unidos pela primeira vez estavam isentos de fazer esta entrevista nas unidades consulares que oferecem o serviço, mas agora precisarão fazer.