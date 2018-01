Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumento do caudal do rio Sena obriga a evacuação em Paris

Quase 1500 pessoas tiveram de ser retiradas devido ao risco de inundação.

Quase 1500 pessoas foram retiradas, este domingo, das suas casas em Paris devido ao aumento do caudal do rio Sena, que ameaça inundar as zonas mais próximas das margens.



Michel Delpuech, chefe da polícia parisiense, adiantou que as evacuações acontecem, sobretudo, na zona de Ile de France e em alguns subúrbios da capital francesa.



"O nível da água há-de descer devagar", disse, aos jornalistas.



As águas do rio Sena estão a atingir o mesmo nível que, em 2016, levou ao registo de inundações similares. Desta vez, alguns passeios de Paris já estão submersos e o famoso museu do Louvre também encerrou uma das suas salas de exposição como medida de precaução.



Os barcos turísticos também estão suspensos. Uma epidemia de ratos está a tomar de assalto as ruas de Paris enquanto há relatos de cisnes a nadar em zonas onde antes havia ruas.



Não há, para já, relatos de vítimas ou danos materiais.