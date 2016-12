Austrália faz apreensão recorde de cocaína

"O sindicato criminoso que desmantelamos nos últimos dias era robusto, resiliente e determinado", disse.



A polícia da Austrália anunciou esta quinta-feira o desmantelamento de uma rede de cocaína e a apreensão de 1,1 toneladas daquela droga, numa operação conjunta com o Taiti.Segundo a polícia, 600 quilogramas de cocaína foram intercetados pela marinha francesa ao largo do Taiti, 500 em Sydney no dia de Natal e 32 quilogramas de heroína nas Fiji, todos destinados ao mercado australiano."A dimensão global da apreensão -- 1,1 toneladas -- faz com que seja a maior apreensão de cocaína na história da aplicação da lei da Austrália", afirmou Chris Sheehan, da polícia australiana.