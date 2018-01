Koala aparece morto preso a um poste

Cadáver do animal foi encontrado com traumatismo.

Por Lusa | 08:16

As autoridades da Austrália abriram uma investigação para esclarecer as causas da morte de um koala que apareceu preso a um poste de madeira num parque do nordeste do país, informaram esta quinta-feira os ‘media’ locais.

O cadáver do animal foi encontrado com traumatismo, embora se desconheça a causa de morte do marsupial, indicou a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade Contra os Animais (RSPCA, na sigla em inglês) ao jornal Sydney Morning Herald.

Os serviços de resgate atuaram após receber uma denúncia anónima sobre a presença de um koala no miradouro do parque Broolo, no estado australiano de Queensland. Segundo o canal ABC, um funcionário municipal encontrou o koala pregado a uma infraestrutura de madeira, estando a polícia de Queensland a tentar encontrar os autores do incidente.

"Não sabemos se o animal estava morto quando o colocaram ou se se trata de uma brincadeira macabra, os trabalhadores [do departamento de] vida selvagem estão a investigar", declarou Darren Edwards, sargento da polícia de Sunshine Coast.

O relatório da autópsia, realizada por membros da RSPCA, vai ser conhecido hoje.

A imagem do animal foi publicada no Facebook pela Organização para o Resgate de Koalas em Queensland antes de se tornar viral no país oceânico, com utilizadores das redes sociais a denunciarem a presumível tortura contra o animal como "asquerosa" e "mais do que diabólica".