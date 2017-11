61,6% votaram a favor e 38,4% opuseram-se.

A maioria dos australianos votou, esta terça-feira, a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dos que marcaram presença nas eleições, 61,6% votaram a favor e 38,4% contra a legalização do casamento homossexual, segundo avança o jornal The Guardian.

Mais de 75% dos australianos participaram nestas votações que não eram obrigatórias.

Numa conferência de imprensa em Canberra, Malcolm Turnbull, disse que os australianos votaram esmagadoramente pela igualdade matrimonial.