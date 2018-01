Autocarro cai de penhasco e mata 25 pessoas

Acidente aconteceu numa zona conhecida como "a curva do diabo", no Peru.

20:03

#LoÚltimo Accidente en Pasamayo deja varios heridos pic.twitter.com/Nz4MkukJJH — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 2, 2018

Um autocarro que transportava 50 passageiros caiu de um penhasco com largos metros, fazendo pelo menos 25 mortos, no Peru.O acidente aconteceu esta terça-feira na região de Pasamayo, numa zona conhecida como "a curva do diabo". O autocarro terá sido atingido por um objeto ainda desconhecido e ter-se-á precipitado penhasco abaixo, caindo numa praia rochosa.Segundo a agência noticiosa local, as operações de resgate continuam e o número de mortos podem aumentar.Em atualização