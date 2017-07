Nenhuma das vinte pessoas a bordo ficou ferida.

09.07.17

Um autocarro articulado com vinte passageiros, partiu-se em dois, na passada sexta-feira, em Santa Catarina, no Brasil.

Tudo aconteceu quando o autocarro parou para a entrada e saída de passageiros e, assim que arrancou, as duas partes que compõem a viatura separaram-se.

Autocarro com passageiros partiu-se em dois

No vídeo vê-se uma mulher a fugir do assento perto da separação entre as duas partes do autocarro.

O acidente não causou nenhum ferido entre cerca dos 20 passageiros que iam no autocarro.

Vários carros que se encontravam na área foram atingidos com os destroços do veículo.

Segundo vários relatos, o condutor tinha pedido que os passageiros ficassem na parte de trás da viatura.