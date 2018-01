Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro escolar choca contra casa e faz dezenas de feridos

Não são conhecidas as causas do acidente em Eberbach, na Alemanha.

10:44

Um autocarro escolar chocou contra uma casa a grande velocidade deixando dezenasde pessoas feridas. A maioria das vítimas são crianças.



O acidente aconteceu esta manhã em Eberbach, na Alemanha.



A Associated Press avança que há pelo menos 21 feridos, seis em estado grave. Já os jornais locais avançam que há 48 feridos.



Não são conhecidas as causas do acidente e o motorista do autocarro está a ser interrogado.