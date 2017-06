Autocarro turístico choca contra teto de túnel e faz quatro feridos

Paris transformada num parque olímpico





Esta situação acontece porque a candidatura da cidade a organizar os Jogos Olímpicos de 2024 transformou o centro da capital francesa numa espécie de parque olímpico, com eventos desportivos a decorrer nas ruas e no rio Sena.Na própria ponte onde aconteceu o acidente, houve demonstrações de saltos para a água.

Fotogaleria 11 Fotos Paris transformada num parque olímpico Atletas fazem demonstrações na cidade que é candidata a organizar Jogos de 2024. Foto Reuters

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão de um autocarro turístico contra o teto de um túnel, no centro de Paris, França, esta sexta-feira.Uma das vítimas está em estado grave e outras três sofreram lesões, conforme avançou o jornal Daily Mail.O incidente, que ocorreu quando o autocarro tentava passar o túnel sob a Ponte Alexander III, no centro da capital francesa, deveu-se ao facto de terem sido cortadas várias vias na cidade, o que poderá ter levado o veículo a seguir por um túnel mais baixo do que o previsto para a altura do autocarro.