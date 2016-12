Autocarros de resgate na Síria estão a ser atacados

(Em Atualização)

Diversos autocarros que estavam a caminho de aldeias sírias para proceder à retirada de pessoas doentes ou feridas foram atacados este domingo, avança a televisão estatal da Síria.Alguns dos veículos, acompanhados de carros da Cruz Vermelha, conseguiram chegar às aldeias de al-Foua e Kefraya, mas foram queimados por insurgentes.A coligação de forças ao servido do presidente Bashar al-Assad estabeleceu uma troca com as forças rebeldes: deixava que civis fossem retirados de Alepo em troca da evacuação destas duas aldeias. No entanto, terroristas armados terão atacados pelo menos cinco autocarros, conseguindo atear fogo aos mesmos, destruindo-os por completo.