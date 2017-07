Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autópsia confirma que ex-banqueiro espanhol se suicidou com tiro no peito

O cadáver de Miguel Blesa foi encontrado na quarta-feira numa quinta na localidade de Villanueva del Rey.

Por Lusa | 13:36

A autópsia feita na manhã desta quinta-feira ao cadáver do ex-presidente do banco espanhol Caja Madrid Miguel Blesa confirmou que o ex-banqueiro se suicidou com um disparo no peito efetuado com uma espingarda de caça.



De acordo com um comunicado do Tribunal de Justiça da Andaluzia, os responsáveis pela investigação já receberam o resultado da autópsia, que confirma a morte do ex-banqueiro por ferimentos infligidos a si próprio.



O cadáver de Miguel Blesa foi encontrado na quarta-feira numa quinta na localidade de Villanueva del Rey, na província de Córdoba (sul de Espanha).



O ex-banqueiro tinha sido condenado em março a seis anos de prisão pelo seu envolvimento no caso dos "cartões black" (negro em inglês, a cor dos cartões de crédito) que a Caja Madrid, que agora se chama Bankia, dava aos seus dirigentes e pessoas de confiança, para pagar despesas pessoais sem limite e sem declarar nada ao fisco.



Miguel Blesa foi presidente da instituição entre 1996 e 2010 e o tribunal considerou-o culpado de se apropriar indevidamente de património, ao gastar 436.688 euros através desse cartão de crédito especial.



Na altura foram condenados mais 64 utilizadores desses cartões, incluindo o seu sucessor no lugar de presidente da instituição, Rodrigo Rato, um ex-ministro das Finanças espanhol e ex-diretor-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional).



Blesa foi um dos condenados que apresentou em abril último um recurso à condenação, junto do Tribunal Supremo espanhol, e por essa razão ainda não estava na prisão.