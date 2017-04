Autor de ataque em Estocolmo tinha ordem de expulsão

As primeiras imagens da tragédia na Suécia

O terrorista uzbeque que na sexta-feira atropelou mortalmente quatro pessoas no centro de Estocolmo era apoiante do Daesh e estava a ser procurado pela polícia sueca por violar uma ordem de expulsão do país, revelaram as autoridades.O autor da ataque foi identificado como Rakhmat Akilov, de 39 anos e de nacionalidade uzbeque. Pediu autorização de residência na Suécia em 2014, mas o pedido foi recusado e, em dezembro do ano passado, recebeu ordem de expulsão do país. Desapareceu, então, do radar das autoridades e estava a ser procurado pela polícia. As autoridades confirmaram ainda que Akilov manifestou apoio a vários grupos terroristas, incluindo o Daesh, através das redes sociais.O terrorista foi detido na sexta-feira à noite, horas após ter investido com um camião roubado contra uma multidão numa rua comercial da capital sueca, matando quatro pessoas e ferindo quinze. As vítimas mortais são dois cidadãos suecos, incluindo uma menina de 11 anos, uma turista belga de 31 anos e um cidadão britânico de 41 anos residente na Suécia, identificado como Chris Bevington, casado e pai de dois filhos.As autoridades anunciaram ainda a detenção de um segundo suspeito por cumplicidade na preparação do ataque, sem adiantar mais pormenores.