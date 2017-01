Autor de massacre em discoteca preso em Istambul

As autoridades turcas prenderam esta segunda-feira um homem suspeito de estar ligado ao atentado terrorista levado a cabo na véspera de ano novo e que matou 39 pessoas na discoteca Reina, em Istambul.



O jornal turco Hürriyet avança que Abdulkadir Masharipov, de origem centro-asiática, foi apanhado pela polícia turca na zona de Esenyurt, em Istambul.



Segundo o diário, o alegado autor do atentado encontrava-se junto do seu filho de 4 anos quando foi detido numa operação durante a qual não sofreu ferimentos.









De acordo com informações surgidas na imprensa na passada semana, Masharipov era natural do Uzbequistão, ainda que o Governo turco tenha admitido a possibilidade deste pertencer à etnia turca uigure na China e que teria chegado à Turquia via Quirguistão.



Este atentado já tinha sido reivindicado pelo Daesh, sendo que o grupo terrorista afirmou que este ataque se tratou de uma vingança pelo envolvimento militar turco na Síria.



Pelo menos 600 pessoas celebravam passagem de ano quando o terrorista disparou 180 balas durante sete minutos antes de fugir.



