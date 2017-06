Autor do ataque em mesquita de Londres acusado de terrorismo

A mesquita de Finsbury Park era conhecida no princípio da década de 2000 como um dos locais mais frequentados por radicais islâmicos, que ali iam ouvir Abu Hamza, condenado em 2015 nos Estados Unidos a prisão perpétua por vários crimes, entre os quais terrorismo.



A direção da mesquita mudou há anos e o atual responsável, Mohammed Kozbar, declarou-se "em choque" e pediu aos fiéis que estejam vigilantes.



Após os recentes atentados no Reino Unido reivindicados pelo grupo extremista Daesh registou-se um forte aumento dos chamados crimes de ódio -- indultos ou agressões contra pessoas de aparência estrangeira ou muçulmana.



Em Londres, depois do atentado de 5 de março na ponte de Westminster, que fez cinco mortos e 22 feridos, os crimes de ódio multiplicaram-se por cinco, passando para uma média de 20 incidentes diários contra muçulmanos, segundo o presidente da câmara, Sadiq Khan.



A vítima mortal do ataque, Makram Ali, 51 anos, morreu devido a "múltiplas lesões", segundo os resultados da autópsia, divulgados na quinta-feira.

O homem que atropelou fiéis muçulmanos junto à mesquita de Finsbury Park, na segunda-feira, no norte de Londres, foi acusado de "assassínio relacionado com terrorismo", anunciaram esta sexta-feira o Ministério Público e a polícia.Darren Osborne, 47 anos, natural de Cardiff, no País de Gales, atropelou com uma carrinha um grupo que tinha acabado de sair da mesquita, matando uma pessoa e ferindo 10, duas das quais com gravidade.Osborne vai ser ouvido hoje à tarde no Tribunal de Westminster, em Londres.