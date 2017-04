Autor do atentado de Berlim recebeu ordens diretas do Daesh

O tunisino Anis Amri, autor do atentado contra o mercado de Natal de Berlim, no qual morreram 12 pessoas, recebeu ordens diretas da cúpula do Daesh, informa este sábado o semanário Der Spiegel.



O semanário refere que os serviços de segurança alemães receberam esta informação a 8 de janeiro, transmitida pelos Emirados Árabes Unidos.



De acordo com o semanário, os Emirados transmitiram aos serviços de segurança alemães que o 'jihadista' recebeu a ordem de levar a cabo uma "operação no exterior" de um comandante do EI, conhecido como Abu Baraa al-Iraki.









O 'jihadista' tunisino tinha chegado à Alemanha em 2015, registou-se como refugiado, mas o seu pedido foi rejeitado e estava classificado como "perigoso" pelos serviços secretos, que seguiram os seus passos durante meses, sem nunca o expulsar.



Amro foi morto dias depois do atentado pela polícia italiana, num controlo de rotina, após ter passado, em fuga, por vários países europeus.



Este caso deu origem a um conjunto de acusações de negligência na vigilância policial entre as autoridades do Estado da Renânia do Norte-Westefalia (oeste), onde residiu como requerente de asilo, e as de Berlim, onde cometeu o atentado.



Segundo o Der Spiegel, atualmente há na Alemanha cerca de 600 pessoas classificadas como "perigosas", nas quais se observou uma forte radicalização.



