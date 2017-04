Autor do atentado de Estocolmo tentou juntar-se ao Daesh

Akilov admitiu ter lançado um camião roubado contra as pessoas que circulavam por uma das ruas mais movimentadas da capital sueca, a uma hora de forte afluência. Acabaria por matar quatro pessoas e ferir outras 15.



Em 2016 as autoridades suecas tinham rejeitado um pedido seu para permanecer no país e em dezembro o Gabinete de Migrações sueco tinha-lhe dado um prazo de quatro semanas para sair.



O autor assumido do atentado com um camião em Estocolmo que matou quatro pessoas, Rakhmat Akilov, tentou juntar-se em 2015 ao Daesh o na Síria, através da fronteira turca, indicou uma fonte policial do Uzbequistão.Akilov, um uzbeque de 39 anos da minoria tajique, "tentou participar nos combates na Síria", depois ter "ficado sob a influência dos emissários de uma célula do Daesh do Tajiquistão", indicou a mesma fonte uzbeque, citada pelas agências russas.A fonte policial precisou que Akilov tentou passar a fronteira da Turquia para a Síria em 2015, mas foi detido e enviado de volta para a Suécia, onde vivia.