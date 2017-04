Autor do homícidio em direto no Facebook em fuga

Joy Lane.

Durante o vídeo publicado na página de Facebook, entretanto desativada, é possível ver Stephens a conduzir um carro e a parar quando vê um idoso desconhecido."Encontrei alguém que posso matar. Vou matar este homem que está aqui", terá dito, no vídeo. As autoridades já identificaram esta vítima como Robert Goodwin.A página do Facebook de Stephens tinha vários desabafos, sendo que num deles Stephens afirmava que tinha perdido tudo no jogo. O homem disse que cometeu os crimes "por causa" de uma mulher identificada comoOs 'posts' indicavam nomes específicos de pessoas com que o suspeito queria falar e num destes o homem afirmava que já tinha matado 13 pessoas naquilo a que chama de "matança da Páscoa". Mais tarde, o número de mortes subiu para 15.Numa conferência de imprensa, a polícia já pediu que Stephens se entregasse."A polícia está à procura de Steve", disse o chefe da polícia de Cleveland, Calvin Williams, acrescentando que não houve avistamentos confirmados do suspeito desde que a transmissão aconteceu.