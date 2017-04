Autoridades alertam para aumento de caudal do principal rio da Colômbia

Cheias matam centenas na Colômbia





Mocoa, a capital do departamento de Putmayo (sudoeste), ficou destruída pelo aumento do nível das águas do rio homónimo e dos seus afluentes. As águas arrasaram pelo menos 17 bairros da cidade com 45 mil habitantes.



A informação detalha que nos municípios de Girardot, departamento de Cundinamarca, do qual Bogotá é capital, e Honda, em Tolima, os níveis do rio "continuam muito altos, fruto principalmente das subidas repentinas nos rios Saldaña e Coello", situados em Tolima.Mocoa, a capital do departamento de Putmayo (sudoeste), ficou destruída pelo aumento do nível das águas do rio homónimo e dos seus afluentes. As águas arrasaram pelo menos 17 bairros da cidade com 45 mil habitantes.

As autoridades colombianas alertaram no domingo para o aumento do nível do rio Magdalena e afluentes, após um deslizamento de terras que matou 254 pessoas na cidade de Mocoa.De acordo com o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) da Colômbia, "mantém-se a condição de subida de níveis [de água], devido às chuvas intensas dos últimos dias".O organismo indicou que "registaram-se aumentos súbitos dos níveis na parte alta e média da bacia do Magdalena, também com subidas súbitas nos rios Saldaña, Coello e Sumapaz".