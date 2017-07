Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades australianas frustram plano terrorista para abater avião

Quatro pessoas foram detidas em Sidney.

Por Lusa | 07:57

As autoridades australianas frustraram um "plano terrorista" que pretendia "fazer cair" um avião, anunciou hoje o primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, que indicou que quatro pessoas foram detidas em Sidney.



"Posso anunciar que na noite passada teve lugar uma importante operação de contra-terrorismo para impedir um plano terrorista que visava fazer cair um avião", disse o governante aos jornalistas.



Turnbull adiantou que a segurança no aeroporto de Sidney tinha sido reforçada desde quinta-feira e medidas de segurança adicionais foram alargadas a todos os terminais internacionais e domésticos da Austrália durante a noite.



O primeiro-ministro australiano adiantou que a operação ainda estava a decorrer.



"Nos últimos dias, as autoridades tiveram conhecimento de uma informação que sugeria que algumas pessoas em Sidney estavam a planear cometer um ataque terrorista utilizando um dispositivo improvisado", disse o comissário da polícia federal, Andrew Colvin.



O chefe do Governo australiano aconselhou os viajantes na Austrália a chegar aos aeroportos mais cedo que o habitual -- duas horas antes da partida -- para permitir revistas adicionais de segurança.



O ministro da Justiça, Michael Keenan, revelou que o plano foi a 13.ª ameaça significativa desmantelada pela polícia desde que a Austrália elevou o nível de alerta terrorista, em 2014. Cinco ataques foram concretizados.



"A ameaça principal à Austrália continua a ser de atores individuais, mas os eventos desta noite recordam-nos que ainda há a capacidade de pessoas terem planos sofisticados e ataques sofisticados, ainda permanecem uma ameaça real", disse Keenan, que pediu aos australianos para "permanecerem vigilantes".



Os detidos ainda não foram acusados, segundo a polícia.