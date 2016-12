Autoridades chilenas retiram alerta de tsunami

Segundo a ONEMI cerca de 4.000 pessoas foram retiradas da cidade de Los Lagos, mantendo-se os avisos à população para se manter afastada das praias, sobretudo a sul.



As regiões afetadas eram Biobío, La Araucanía, Los Lagos e Los Ríos, em território continental chileno.Segundo a ONEMI cerca de 4.000 pessoas foram retiradas da cidade de Los Lagos, mantendo-se os avisos à população para se manter afastada das praias, sobretudo a sul.Até ao momento não se registam quaisquer vítimas, danos materiais ou a interrupção dos serviços básicos, excetuando um corte de comunicações, devido à saturação das linhas telefónicas.

As autoridades chilenas decidiram hoje retirar o alerta de tsunami que tinha sido decretado após ser registado um sismo com magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, no sul do país.O alerta foi reduzido para o nível de "precaução" em várias áreas, mas as pessoas continuam a ser aconselhadas a evitar as praias, disse o responsável do centro nacional de emergências (ONEMI), Ricardo Toro aos jornalistas.As autoridades tinham determinado anteriormente a evacuação das áreas costeiras em quatro regiões do país, após o terramoto que atingiu a localidade de Quéllon, na Ilha Grande do arquipélago de Chiloé, cerca das 11:22 horas locais (14:22 TMG).