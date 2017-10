Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades chinesas alertam para aumento da poluição em Pequim

Qualidade do ar na zona de Pequim-Tianji-Hebei piorou consideravelmente durante os primeiros nove meses do ano.

Por Lusa | 06:42

A qualidade do ar na zona de Pequim-Tianji-Hebei piorou consideravelmente durante os primeiros nove meses do ano devido ao aumento dos poluentes, segundo dados do governo chinês divulgados pela agência Xinhua.



O chefe da monitorização ambiental, Liu Zhiquan, disse que as 13 cidades examinadas naquela área do norte da China registaram uma "boa" qualidade do ar em apenas 52,6% dos dias durante o período de janeiro a setembro, 8,7 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano anterior.



Assim, a densidade das partículas PM2,5 nessas áreas urbanas aumentou 10,3% em relação ao ano anterior e a densidade das PM10 sofreu um aumento de 10,7%.



Em setembro, Pequim teve uma "boa" qualidade do ar em 53,3% dos dias, 13,4 pontos percentuais menos do que no mesmo mês de 2016, segundo o Ministério da Proteção Ambiental, que sublinhou que a densidade de PM10 aumentou nesse mês em 53,8%.



A nível nacional, nas 388 cidades monitorizadas houve uma "boa" ou "excelente" qualidade do ar em 19,4% dos dias correspondentes aos primeiros nove meses deste ano, um valor ligeiramente inferior ao do mesmo período de 2016.



A qualidade do ar geralmente piora no inverno no norte da China, onde a queima de carvão usada no aquecimento agrava a situação.